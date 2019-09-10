هيومن رايتس ووتش: نيجيريا تحتجز آلاف الأطفال للاشتباه في تعاونهم مع بوكو حرام

أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن اليوم الثلاثاء بأن الجيش النيجيري يحتجز، بصورة تعسفية، آلاف الأطفال للاشتباه في تعاونهم مع جماعة "بوكو حرام" المسلحة المتشددة.
وكشفت المنظمة عن أنه يجري احتجاز الكثير من الأطفال في ثكنات عسكرية مكتظة لأشهر أو سنوات دون توجيه اتهامات لهم، ودون أن يُسمح لهم بالتواصل مع العالم الخارجي.
وقالت جو بيكر، مديرة المرافعة في قسم حقوق الطفل بالمنظمة، إنه "يجري احتجاز الأطفال في ظروف مروعة لسنوات، دون توافر دليل يُذكر على تورطهم مع بوكو حرام ودون حتى إحالتهم للقضاء.
وشكا أطفال للباحثين من التعرض للضرب والبقاء في درجات حرارة شديدة الارتفاع، وتركهم للجوع بصورة متكررة، واحتجازهم في أماكن مكتظة.
وأوضحت المنظمة أن السلطات النيجرية ألقت القبض على الأطفال خلال عمليات عسكرية أو عمليات دهم أو خلال إجراءات فحص للنازحين.
ومنذ كانون ثان/يناير من عام 2013، أطلقت السلطات النيجيرية سراح نحو 2200 طفل كانوا محتجزين، جميعهم تقريبا دون توجيه أي اتهام لهم.
تجدر الإشارة إلى أن بوكو حرام تشكل خطرا مستمرا للمجتمعات في شمال شرق نيجيريا، كما تشن الجماعة عمليات في دول تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة.
ومنذ عام 2009، لقي عشرات الآلاف حتفهم على أيدي الجماعة الأصولية المسلمة في المنطقة، كما اضطر نحو 2.5 مليون شخص للنزوح عن منازلهم.
وتهدف الجماعة إلى تطبيق متشدد للشريعة الإسلامية.
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