الان تتابع بريطانيا تتهم إيران بمخالفة ضماناتها التي قدمتها وحولت ناقلة النفط إلى سوريا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
اتّهمت بريطانيا، إيران، الثلاثاء، بمخالفة الضمانات التي قدمتها بأن لا تنقل ناقلة احتجزت قبالة جبل طارق هذا الصيف النفط إلى سوريا، واستدعت السفير الإيراني لتقديم احتجاجًا.
وأفادت وزارة الخارجية البريطانية: “من الواضح الآن أن إيران خالفت هذه الضمانات وأن النفط تم نقله إلى سوريا ونظام الأسد المجرم”، مؤكدة أن لندن سترفع القضية إلى الأمم المتحدة.
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