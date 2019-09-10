العراق.. 31 قتيلًا و100 جريح في انهيار جزئي لممشى بكربلاء

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365

ذكرت وسائل إعلام عراقية، نقلًا عن مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، أن 31 شخصًا لقتوا حتفهم وأصيب 100 أخرين في حادث في كربلاء.

وقالت المصادر الأمنية، إن الحادث نجم عن انهيار جزء من ممشى في مراسم عاشوراء بكربلاء، لافتة إلى أن الحصيلة مرشحة للارتفاع نتيجة كثافة الزوار خلال مراسم الزيارة التي بلغت ذروتها اليوم.