30 شخصاً يقتحمون مستشفى بالأردن لهذا السبب

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30 شخصا يقتحمون مستشفى بالأردن لهذا السبب
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365 - متابعات
اقتحم ما لا يقل عن 30 شخصًا، أمس الإثنين، طوارئ مستشفى ”الأميرة رحمة“ في محافظة إربد في الأردن محاولين الاعتداء على الكوادر الطبية داخل المستشفى.
ووفق وكالة ”سرايا“ المحلية، فإن قرابة الـ30 شخصًا اقتحموا المستشفى، وكان أحدهم يحمل أداة صلبة، محاولًا الاعتداء على الفريق الطبي، كما شتموا العاملين في المستشفى، مبررين وجود خطأ طبي أثناء تلقي طفلة للعلاج لديهم، إلا أنه تبين عدم وجود أي خطأ، وأن الطفلة بحالة صحية جيدة ولا يوجد أي تقصير طبي.
وتمكن رجال الأمن من السيطرة على مقتحمي المستشفى وضبط عدد منهم، فيما لاذ آخرون بالفرار، وفتح تحقيق بالواقعة للوقوف على ملابساتها.
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