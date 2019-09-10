10 أولويات للعمل عليها خلال الأشهر الـ6 الأولى من المرحلة الانتقالية السودانية 

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الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخرطوم - الخليج 365
أعلن وزير الثقافة والإعلام السوداني، أبرز ما تم مناقشته في أول اجتماع للحكومة السودانية.
ووفق وسائل الإعلام تابعها "الخليج 365"، حددت الحكومة السودانية الجديدة، في اجتماعها الأول، الثلاثاء، 10 أولويات للعمل عليها، خلال الأشهر الـ6 الأولى من المرحلة الانتقالية.
وفي أعقاب الاجتماع، قال فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام، المتحدث باسم الحكومة السودانية، إنه جرى مناقشة قضية السلام والأزمة الاقتصادية وإلغاء القوانين المقيدة للحريات.
ولفت صالح إلى أنه تم أيضاً مناقشة سبل تحقيق العدالة الانتقالية وإصلاح أجهزة الدولة ووضع سياسة خارجية متوازنة.
وذكر المتحدث نفسه أن رئيس الحكومة عبدالله حمدوك وبصحبته 4 وزراء، سيتوجهون في أول زيارة خارجية إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، الخميس المقبل.
والخميس الماضي، أعلن حمدوك تشكيل حكومته الانتقالية التي يمتد أجلها إلى 36 شهرا، ستخصص الأشهر الـ6 الأولى منها لتحقيق السلام بالسودان، من خلال التفاوض مع قادة الحركات المسلحة في دارفور والمنطقتين "ولاية النيل الأزرق وولاية جنوب كردفان".
وكان المبعوث الخاص لرئيس الوزراء السوداني الشفيع خضر، قد عقد اجتماعات مع رئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت.
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