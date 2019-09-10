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الصين تلغي القيود على الاستثمار في أسواق الأسهم
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365 - متابعات
ألغت الصين عقبة أخرى ظلت مفروضة لنحو 20 عاما على الاستثمار الأجنبي في أسواق الأسهم والسندات بالبلاد.
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان صادر عن "إدارة الدولة الصينية للنقد الأجنبي" اليوم الثلاثاء أن التمويل الأجنبي لم يعد بحاجة للحصول على موافقات لشراء حصص في الأسهم أو السندات الصينية.
ويعد الإجراء خطوة أخرى يتخذها صناع القرار في الصين لفتح النظام المالي الصيني أمام العالم.
وليس من الواضح حجم التدفقات التي يتوقع أن تجذبها الإجراءات الجديدة لسوق السندات الصينية الذي تُقدر قيمته بـ13 تريليون دولار أو سوق الأسهم الذي تٌقدر قيمته بـ6.9 تريليون دولار.
وقال الخبير المالي دينج شوانج إن "هذه الخطوة رمزية أكثر من أي شيء آخر ولن تؤدي إلى تدفقات كبيرة في رأس المال... ولكنها لفتة طيبة من جانب المسؤولين، حيث إنها تأتي مع اقتراب الذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، كما أن هناك غيابا لأي تطورات إيجابية في المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة".
ووفقا لبيانات البنك المركزي الصيني، يمتلك المستثمرون الأجانب سندات صينية بقيمة 2 تريليون يوان وأسهما بقيمة 1.6 تريليون يوان حتى نهاية يونيو.
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