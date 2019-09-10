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ارتفاع حصيلة قتلى إعصار دوريان
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365 - وكالات
أعلن وزير الصحة في جزر " البهاما " دوين ساندز، اليوم الثلاثاء ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار دوريان إلى 50 قتيلا على الأقل.
وحسبما أفادت شبكة " إيه بي سي " نيوز الإخبارية الأمريكية عبر موقعها علي الانترنت عن سلطات جزر البهاما قولها، إنه من المتوقع العثور على المزيد من الجثث، في ظل تواصل عمليات البحث تحت الأنقاض في المناطق التي دمرها الإعصار شمال البهاما.
يشار إلى أن الإعصار دوريان، قد أسفر أيضا عن سقوط 7 قتلى على الأقل جنوب شرق الولايات المتحدة، وبورتوريكو.
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