- 1/2
- 2/2
Advertisements
Advertisements
مناورات إسرائيلية جنوب لبنان
الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365 - متابعات
أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مناورة واسعة في مزارع شبعا المحتلة بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان، فى خطوة استفزازية جديدة للإحتلال.
وأفادت مصادر عسكرية وأمنية وسكانية في لبنان، اليوم، بسماع دوي انفجارات قوية وقعت في مزارع شبعا المحتلة.
وصرح مصدر عسكري لبناني، بأن هذه الانفجارات ناجمة عن مناورة واسعة يقوم بها الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا، وفقا لما نقلته وكالة سما الفلسطينية.
يأتى ذلك بالتزامن مع وجود تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء جنوب لبنان.
Advertisements
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر مناورات إسرائيلية جنوب لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.