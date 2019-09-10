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مناورات إسرائيلية جنوب لبنان

الثلاثاء 10 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365 - متابعات

أجرى جيش الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الثلاثاء، مناورة واسعة في مزارع شبعا المحتلة بالقطاع الشرقي من جنوب لبنان، فى خطوة استفزازية جديدة للإحتلال.

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وأفادت مصادر عسكرية وأمنية وسكانية في لبنان، اليوم، بسماع دوي انفجارات قوية وقعت في مزارع شبعا المحتلة.

وصرح مصدر عسكري لبناني، بأن هذه الانفجارات ناجمة عن مناورة واسعة يقوم بها الجيش الإسرائيلي في مزارع شبعا، وفقا لما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

يأتى ذلك بالتزامن مع وجود تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء جنوب لبنان.