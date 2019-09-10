الجزائر: تظاهرة للطلاب رفضاً للانتخابات

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر) تظاهر مئات الطلاب في العاصمة الجزائرية اليوم (الثلاثاء) كما دأبوا على ذلك منذ ستة أشهر، رفضاً لإجراء الانتخابات قبل نهاية السنة بناء على رغبة السلطة التي بدأت التحضير الفعلي لها. ووسط هتافات «لا انتخابات مع بدوي وبن صالح»، أي رئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح، سار الطلاب ومعهم أساتذة ومواطنون من ساحة الشهداء بأسفل قصبة الجزائر إلى ساحة البريد المركزي، على مسافة 2,5 كلم في ظل رقابة عناصر الشرطة. وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، دعا الأسبوع الماضي إلى إصدار مرسوم دعوة الناخبين قبل 15 سبتمبر الجاري، كي يتسنّى تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة، لخلافة عبد العزيز بوتفليقة المستقيل منذ 2 أبريل.

تظاهر مئات الطلاب في العاصمة الجزائرية اليوم (الثلاثاء) كما دأبوا على ذلك منذ ستة أشهر، رفضاً لإجراء الانتخابات قبل نهاية السنة بناء على رغبة السلطة التي بدأت التحضير الفعلي لها. ووسط هتافات «لا انتخابات مع بدوي وبن صالح»، أي رئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح، سار الطلاب ومعهم أساتذة ومواطنون من ساحة الشهداء بأسفل قصبة الجزائر إلى ساحة البريد المركزي، على مسافة 2,5 كلم في ظل رقابة عناصر الشرطة. وكان رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، دعا الأسبوع الماضي إلى إصدار مرسوم دعوة الناخبين قبل 15 سبتمبر الجاري، كي يتسنّى تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية السنة، لخلافة عبد العزيز بوتفليقة المستقيل منذ 2 أبريل.

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