الأمم المتحدة تدعو قطر لتحسين ظروف العمالة

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (الأمم المتحدة) اعتبر خبير مستقل في الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) أنّه لا يزال يتوجّب على قطر العمل لتحسين ظروف العمال الذين يُمنع بعضهم من المغادرة بحرية. وقال الخبير اوبيورا اوكافور وهو أستاذ قانون نيجيري نتائج تحقيقه الذي استمر عشرة أيام، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أنّ المربيات وعاملات المنازل وغالبيتهن من الفيليبين، لم يستفدن من أيام العطل والحق في تغيير مكان عملهن ومغادرة قطر، فيما تم حرمان العديد منهن من الهواتف (...) ما قوض قدرتهن على التواصل مع العالم الخارجي.

اعتبر خبير مستقل في الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) أنّه لا يزال يتوجّب على قطر العمل لتحسين ظروف العمال الذين يُمنع بعضهم من المغادرة بحرية. وقال الخبير اوبيورا اوكافور وهو أستاذ قانون نيجيري نتائج تحقيقه الذي استمر عشرة أيام، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أنّ المربيات وعاملات المنازل وغالبيتهن من الفيليبين، لم يستفدن من أيام العطل والحق في تغيير مكان عملهن ومغادرة قطر، فيما تم حرمان العديد منهن من الهواتف (...) ما قوض قدرتهن على التواصل مع العالم الخارجي.

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