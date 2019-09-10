واشنطن تتهم إيران بالقيام بـ«أنشطة نووية محتملة غير معلنة»

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جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن) اتّهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بالقيام بـ«أنشطة نووية محتملة غير معلنة». وكتب بومبيو على تويتر، اليوم (الثلاثاء) إن «غياب التعاون التام للنظام الإيراني» مع الوكالة الدولية للطاقة الذريّة يثير «تساؤلات بشأن (وجود) أنشطة أو مواد نووية محتملة غير معلنة» لدى النظام الإيراني والذي طالبته الوكالة الأممية بالرد على أسئلة متعلقة ببرنامجه النووي.

اتّهم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران بالقيام بـ«أنشطة نووية محتملة غير معلنة». وكتب بومبيو على تويتر، اليوم (الثلاثاء) إن «غياب التعاون التام للنظام الإيراني» مع الوكالة الدولية للطاقة الذريّة يثير «تساؤلات بشأن (وجود) أنشطة أو مواد نووية محتملة غير معلنة» لدى النظام الإيراني والذي طالبته الوكالة الأممية بالرد على أسئلة متعلقة ببرنامجه النووي.

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