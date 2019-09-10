باكستان تحذر من «إبادة جماعية» في كشمير وتستبعد المحادثات مع الهند

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جدة - خالد شويل - رويترز (إسلام آباد) قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء) إن «الاحتلال العسكري غير القانوني» لإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة من جانب الهند يثير شبح حدوث «إبادة جماعية». وألغت الهند في الخامس من أغسطس وضع الحكم الذاتي الذي كان يحظى به الإقليم الذي يقطنه ثمانية ملايين شخص، وأحد أسباب النزاع بين البلدين المتجاورين. وقال قرشي أمام المجلس:«لا أرى في البيئة الراهنة أي احتمال لإجراء محادثات ثنائية مع الهند».

قال وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم (الثلاثاء) إن «الاحتلال العسكري غير القانوني» لإقليم كشمير ذي الأغلبية المسلمة من جانب الهند يثير شبح حدوث «إبادة جماعية». وألغت الهند في الخامس من أغسطس وضع الحكم الذاتي الذي كان يحظى به الإقليم الذي يقطنه ثمانية ملايين شخص، وأحد أسباب النزاع بين البلدين المتجاورين. وقال قرشي أمام المجلس:«لا أرى في البيئة الراهنة أي احتمال لإجراء محادثات ثنائية مع الهند».

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