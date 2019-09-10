شكرا لقرائتكم خبر عن 131 قتيلاً وجريحاً في كربلاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (بغداد) ذكر متحدث باسم وزارة الصحة العراقية أن ما لا يقل عن 31 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين اليوم (الثلاثاء) خلال إحياء ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء العراقية. ولم يوضح المتحدث كيف لقي هؤلاء حتفهم.

ذكر متحدث باسم وزارة الصحة العراقية أن ما لا يقل عن 31 شخصاً قتلوا وأصيب أكثر من 100 آخرين اليوم (الثلاثاء) خلال إحياء ذكرى عاشوراء في مدينة كربلاء العراقية. ولم يوضح المتحدث كيف لقي هؤلاء حتفهم.

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