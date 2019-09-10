الشرعية: الحوثي ينتهك حقوق الإنسان ويكرس الطائفية

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) اتهم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش اليوم (الثلاثاء)، الحوثيين بالوقوف وراء الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في اليمن، معلنا رفض الحكومة الثابت لأي محاولات تنتقص من حقوق الدول الوطنية والسيادية، وتسييس ملف حقوق الإنسان واستغلال هذه القضايا للتدخل في الشؤون الداخلية لليمن. وأوضح بجاش، خلال لقاء جمعه بالقائم بأعمال السفارة المكسيكية إدواردو إكتور فلوريس في الرياض أمس، أن الحكومة ملتزمة بكافة المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مؤكدا أن المليشيات الحوثية هي المتسبب الرئيسي في كافة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، واستخدمت العنف والقوة ضد الحكومة وانقلبت على المرجعيات الـ3 وترفض الاستجابة لكافة مبادرات السلام. من جهته، استنكر وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله لملس أمس، قيام مليشيات الحوثي بفرض ما يسمى بقسم الولاية في الطابور الصباحي في المدارس الواقعة في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، موضحا أن المليشيا بهذا الإجراء في المدارس تكرس الطائفية وترفض الأسس التي بنيت عليها الدولة الجمهورية اليمنية، وترتهن لنظام وولاية الفقيه المستورد من إيران. وطالب الوزير اليمني طلاب المدارس بضرورة رفض هذه الإجراءات التي تقوم بها المليشيا الحوثية ومقاومتها والتمسك بالنشيد الوطني بشكل معلن.

اتهم وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور منصور بجاش اليوم (الثلاثاء)، الحوثيين بالوقوف وراء الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيون في اليمن، معلنا رفض الحكومة الثابت لأي محاولات تنتقص من حقوق الدول الوطنية والسيادية، وتسييس ملف حقوق الإنسان واستغلال هذه القضايا للتدخل في الشؤون الداخلية لليمن. وأوضح بجاش، خلال لقاء جمعه بالقائم بأعمال السفارة المكسيكية إدواردو إكتور فلوريس في الرياض أمس، أن الحكومة ملتزمة بكافة المواثيق والأعراف الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مؤكدا أن المليشيات الحوثية هي المتسبب الرئيسي في كافة انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، واستخدمت العنف والقوة ضد الحكومة وانقلبت على المرجعيات الـ3 وترفض الاستجابة لكافة مبادرات السلام. من جهته، استنكر وزير التربية والتعليم اليمني الدكتور عبدالله لملس أمس، قيام مليشيات الحوثي بفرض ما يسمى بقسم الولاية في الطابور الصباحي في المدارس الواقعة في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، موضحا أن المليشيا بهذا الإجراء في المدارس تكرس الطائفية وترفض الأسس التي بنيت عليها الدولة الجمهورية اليمنية، وترتهن لنظام وولاية الفقيه المستورد من إيران. وطالب الوزير اليمني طلاب المدارس بضرورة رفض هذه الإجراءات التي تقوم بها المليشيا الحوثية ومقاومتها والتمسك بالنشيد الوطني بشكل معلن.

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