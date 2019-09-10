شكرا لقرائتكم أميركا: إيران تقوم بـ"أنشطة نووية محتملة غير معلنة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اتّهم وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إيران، الثلاثاء، بالقيام بـ"أنشطة نووية محتملة غير معلنة".

وكتب بومبيو على تويتر أن "غياب التعاون التام للنظام الإيراني" مع الوكالة الدولية للطاقة الذريّة يثير "تساؤلات بشأن (وجود) أنشطة أو مواد نووية محتملة غير معلنة" لدى الجمهورية الإسلامية التي طالبتها الوكالة الأممية بالرد على أسئلة متعلقة ببرنامجها النووي.

وأضاف أن "العالم لن يُخدع. سنحرم النظام (الإيراني) كل السبل التي قد تقود (لامتلاكه) سلاحًا نوويًا".

تأتي تصريحات بومبيو غداة دعوة المدير العام بالنيابة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا إيران للرد سريعًا على مخاوف منظمته المرتبطة ببرنامج طهران النووي في وقت تتخذ الجمهورية الإسلامية خطوات لخفض التزامها ببنود الاتفاق الذي أبرم في هذا الصدد عام 2015.

نتنياهو "يكشف"

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتهم إيران، الاثنين، بامتلاك وتدمير موقع لم يُكشَف عنه سابقًا لتطوير أسلحة نووية.

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وقال نتنياهو في كلمة متلفزة مساء الاثنين، إن "الموقع يقع بالقرب من مدينة آباده الإيرانية (جنوب اصفهان)، وإن إيران دمرته في تموز/يوليو الماضي بعد أن أدركت أن إسرائيل اكتشفته".

وعرض نتنياهو صورتين التُقطتا بواسطة الأقمار الصناعية للموقع يعود تاريخ إحداهما إلى نهاية حزيران/يونيو والأخرى تظهر أن إيران دمرت الموقع في تموز/يوليو "بعد أن علمت بأننا اكتشفناه".

جهود لإنقاذ الاتفاق

ولم يقدم نتنياهو أدلة على اتهاماته لإيران بأنها تعمل على تطوير أسلحة نووية منذ اتفاق عام 2015 الذي أبرمته مع القوى الكبرى وانسحبت منه واشنطن العام الماضي. وكان نتنياهو عارض بشدة اتفاق 2015.

وتجري إيران وثلاث دول أوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) محادثات بهدف إنقاذ الاتفاق الذي ينص على تخفيف العقوبات على طهران مقابل تقييد برنامجها النووي.

ودعا نتنياهو المجتمع الدولي للتخلي عن الاتفاق كما فعل الرئيس دونالد ترمب وممارسة المزيد من الضغوط على إيران لمنعها من حيازة سلاح نووي.