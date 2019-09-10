شكرا لقرائتكم مصر.. ضبط خلية تهرب الأموال والإرهابيين عبر تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء القبض على 16 من العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيم الإخوان. ورصد جهاز الأمن الوطني مخططاً لقيادات تنظيم الإخوان الهاربة بتركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة.

وأكد بيان الداخلية المصرية أن "قطاع الأمن الوطني رصد مخططاً لقيادات التنظيم الهاربة بدولة تركيا يستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية فضلاً عن تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه المنشآت والمرافق الحيوية والقوات المسلحة والشرطة والقضاء لإشاعة حالة من الفوضى بالبلاد تمكنه من العودة لتصدر المشهد السياسي".

وكشفت المعلومات أبعاد التحرك المشار إليه والتي ترتكز على إنشاء ثلاث شبكات سرية تستهدف (تهريب النقد الأجنبي خارج البلاد – تهريب العناصر الإخوانية المطلوبة أمنياً إلى بعض الدول الأوروبية مروراً بدولة تركيا – توفير الدعم المادي لعناصر التنظيم بالداخل لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية التي تستهدف الإضرار بالجبهة الداخلية) وذلك بالتعاون مع عدد من العناصر الإخوانية القائمة على إدارة بعض الشركات بالبلاد والتي يتخذونها ستاراً لتمويل نشاطهم لصالح التنظيم.

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وذكر البيان أن "الجهود نجحت في تحديد العناصر الإخوانية الهاربة بدولة تركيا والمتورطة في إعداد المخطط وهم (ياسر محمد حلمي زناتي ومحمود حسين أحمد حسين وأيمن أحمد عبد الغني حسنين ومدحت أحمد محمود الحداد)".

وأضاف البيان أنه "تم التعامل مع تلك المعلومات وتوجيه ضربة أمنية للعناصر القائمة على هذا التحرك بالبلاد عقب تقنين الإجراءات مع نيابة أمن الدولة العليا أسفرت عن تحديد وضبط عدد 16 منهم، وكذلك بعض المبالغ المالية بالعملات المحلية والأجنبية فضلاً عن عدد من جوازات السفر ومجموعة من الأوراق التنظيمية التي تحوي خطة تحركهم".

واتخذت الجهات المعنية الإجراءات القانونية فيما تباشر نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.