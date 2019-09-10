أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "ملزمون كنواب وكقوى سياسية واتحادات بلديات وبلديات ومجتمع مدني، أن نفتش عن بدائل موضوعية وبيئية لمشكلة ​نفايات​ ​إقليم الخروب​، بالتنسيق مع وزارة البيئة،لأننا لن نقبل في الجية-،بعاصير-ضهر المغارة،اي مطمر، وأية معامل تفكك حراري".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: ملزمون أن نفتش عن بدائل موضوعية وبيئية لمشكلة نفايات إقليم الخروب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.