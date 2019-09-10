جنبلاط بحث التطورات مع شينكر بحضور ريتشارد والعريضي

استقبل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في دارته في كليمنصو، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى ​ديفيد شينكر​ ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان أليزابيت ريتشارد على رأس وفد، بحضور النائب السابق ​غازي العريضي​.

وبحث جنبلاط مع شينكر التطورات واطلع منه على المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة ل​ترسيم الحدود​ بين لبنان واسرائيل.