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جنبلاط بحث التطورات مع شينكر بحضور ريتشارد والعريضي

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استقبل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​، في دارته في كليمنصو، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى ​ديفيد شينكر​ ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان أليزابيت ريتشارد على رأس وفد، بحضور النائب السابق ​غازي العريضي​.

وبحث جنبلاط مع شينكر التطورات واطلع منه على المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة ل​ترسيم الحدود​ بين لبنان واسرائيل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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