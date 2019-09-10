جنبلاط بحث التطورات مع شينكر بحضور ريتشارد والعريضي

استقبل رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، في دارته في كليمنصو، مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى ديفيد شينكر ترافقه السفيرة الأميركية في لبنان أليزابيت ريتشارد على رأس وفد، بحضور النائب السابق غازي العريضي.
وبحث جنبلاط مع شينكر التطورات واطلع منه على المفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة لترسيم الحدود بين لبنان واسرائيل.
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