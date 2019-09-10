الراعي التقى الضاهر وسفيرة تشيلي ووفد كهنة بولنديين ووفدا بلدية واختيارية

التقى البطريرك الماروني الكاردينال ​مار بشارة بطرس الراعي​، في الصرح البطريركي في ​الديمان​، رئيس اتحاد بلديات ​الكورة​ ​كريم بو كريم​، رئيس بلدية دار ​بعشتار​ اسحق عبود، كاهن الرعية المونسنيور ​جورج عبود​ ورئيس بلدية كفرصارون الكورة ميشال الحلو، وقد دعا عبود البطريرك الراعي لتكريس وتدشين وإزاحة الستارة عن تمثال القديس مارون الّذي أقامته البلدية بالتعاون مع الاتحاد، عند مستديرة البلدة مطلع شهر تشرين الأول.

والتقى الوزير السابق ​ابراهيم الضاهر​، الّذي عرض معه للأوضاع العامّة على الساحة المحليّة.

من ثمّ، استقبل الراعي وفدًا من الكهنة البولنديين الّذين يقومون برحلة حجّ إلى قنوبين و​الأرز​ والأماكن المقدسة في ​لبنان​، برئاسة المطران ميخايانوخا الّذي قدّم للراعي مجلّدًا يحوي صورًا لأيقونات كنائس ​بولندا​ من تأليفه. وقد رّحب البطريرك بالوفد باللغة الإيطالية متمنيًا لهم زيارة حج مباركة، وداعيًا إلى توطيد العلاقة مع لبنان.

كما التقى رئيس بلدية أميون السابق غسان كرم، الّذي لفت إلى أنّ "الزيارة تقليديّة سنويّة للترحيب بالراعي في جبة بشري، مؤكّدين الالتزام الدائم بالتواصل مع هذا الصرح، الّذي نكنّ له كلّ الاحترام والتقدير"، مبيّنًا "أنّنا بحثنا ب​الوضع الاقتصادي​ الصعب وبأمور إنمائيّة تخصّ منطقة الكورة".

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إلى ذلك، استقبل البطريرك الراعي مدير عام ​وزارة الطاقة والمياه​ المهندس ​فادي قمير​، وعرض معه لأوضاع وزارة الطاقة والمياه، وما تقوم به الوزارة في سبيل الوصول إلى مرحلة تتمكّن من خلالها تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

والتقى رئيس رابطة مخاتير ​قضاء بشري​ ألكسي فارس والهيئة الإدارية للرابطة، وعرض معهم لأوضاع قرى وبلدات القضاء، ونقلوا إليه تداعيات التأخير في دفع تعويضات المخاتير بعد انتهاء عملهم، بعد إنشاء الصندوق الخاص وانعكاس ذلك على أوضاعهم المعيشيّة.

بعدها، استقبل الراعي سفيرة ​تشيلي​ في لبنان مارثا شلهوب، في زيارة وداعيّة بعد انتهاء عملها في لبنان وقرب عودتها لاستلام مهامها الجديدة في وزارة الخارجية التشيكية.