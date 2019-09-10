نقابة أطباء الشمال استنكرت الاعتداء على مراقب وزارة الصحة

استنكرت نقابة أطباء لبنان - طرابلس، الاعتداء الذي تعرض له الطبيب المراقب في ​وزارة الصحة​ (ن.و) أثناء قيامه بعمله في ​مستشفى حلبا​ الحكومي، ودعت الأجهزة القضائية إلى إنزال أشد العقوبات بحق المعتدي.

وأعلن النقيب سليم ابي صالحK في بيان باسم النقابة، "وقوف النقابة وتضامنها الكامل مع الزميل المعتدى عليه وإتخاذ صفة الإدعاء ضد من يظهره التحقيق متورطا في هذا العمل الآثم".

وأشار إلى "أن الاعتداءات على الأطباء ما هي إلا تعبير عن استخفاف الخارجين عن القانون بهيبة الدولة بكافة اجهزتها القضائية والأمنية، وإن النقابة تستنكر ما تعرض له زميلنا في مستشفى حلبا الحكومي".

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ودعا وزير الصحة ​جميل جبق​ "كزميل أولا وكوزير ثانيا الى فتح تحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية الأطباء أثناء مزاولة أعمالهم خاصة أن الزميل كان يقوم بواجبه كموظف في وزارة الصحة، والعمل على إنزال أشد العقوبات بالمعتدي".

ودعا الأجهزة القضائية والأمنية إلى "عدم التهاون في التعامل مع الخارجين عن القانون وتأمين الحماية للمؤسسات الاستشفائية وللاطباء حتى يتمكنوا من القيام برسالتهم المتمثلة في تأمين أفضل الخدمات لمرضاهم".

وأشارت النقابة الى "ان مستشار وزير الصحة الدكتور محمد حيدر اتصل بالنقابة معلنا وقوف الوزير إلى جانب نقابتنا، مستنكرا ما تعرض له زميلنا بالأمس في مستشفى حلبا الحكومي، كما أعلن أن الوزير سيبذل قصارى جهده لحماية الزملاء الأطباء من أي اعتداء أثناء ممارستهم لمهنة الطبابة ولينل المعتدون جزاءهم أمام القضاء المختص".