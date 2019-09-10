وزير السياحة السوري من موسكو: للعمل من أجل استقطاب السياح الروس

أكد وزير السياحة السوري محمد رامي مرتيني خلال لقائه رئيس الجمعية الإمبراطورية الفلسطينية الأرثوذكسية سيرغي ستيباشين ضرورة تعزيز العلاقات السياحية بين ​سوريا​ و​روسيا​ من خلال تبادل الزيارات الثقافية والدينية وغيرها، مشيرا إلى "أهمية إقامة مشروعات سياحية وإلى أن التعاون بين الجانبين يعود بالفائدة على شعبي البلدين".

وخلال لقاء آخر جمعه مع ورئيس مجلس شورى المفتين الشيخ راوي عين الدين، أشار مرتيني إلى أن "سوريا تملك كل أنماط السياحة الثقافية والروحية والدينية والعلاجية والسياحة الترفيهية، مؤكداً ضرورة زيادة التبادل في مجال الزيارات بين الشعبين السوري والروسي نظراً لتشابه العلاقات الاجتماعية في البلدين"، معربا عن "التقدير لمواقف روسيا الداعمة لسوريا في مواجهتها الحرب الإرهابية التي تشن عليها والمساعدات التي تقدمها للشعب السوري"، مؤكداً على "تعزيز العلاقات التي تزداد رسوخاً وقوة بين البلدين".

وفي مقابلة مع وكالة "سانا"، شدد مرتيني على اننا "تحدثنا خلال لقاءاتنا اليوم عن مشروعات تنفيذية لاستقطاب الزوار من الأصدقاء الروس وشرحنا لهم الإمكانات التي يمتلكها القطاع السياحي في سوريا وطرحنا فكرة البدء بمشروعات تجريبية"، مشيراً إلى أن "أجواء المباحثات كانت مشجعة".