ستريدا جعجع: تواصلت مع المعنيين لوقف أعمال الحفر في القرنة السوداء

لفتت عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائبة ​ستريدا جعجع​، إلى أنّ "أهالي ​مدينة بشري​ وبلديتها فوجئوا في الأيام الأخيرة بجرافات تعمل مباشرة تحت ​القرنة السوداء​ في منطقة تُسمّى "حقل سمارة" على علو 2700 متر تقريبًا".

وأوضحت في بيان، أنّ "فور تبلغي لهذا النبأ، تداولت مطوّلًا مع رئيس بلدية بشري ووجهاء البلدة، كما راجعت القوانين المرعيّة الإجراء، فتبيّن لي أنّ الجرافات تعمل في منطقة تابعة لمشاع بشري، ومعلوم بأنّ الحفر وأيّ أعمال أُخرى ممنوعة تبعًا لقررات حكوميّة سابقة عدّة على أيّ ارتفاع يعلو الـ2400 متر".

وركّزت جعجع على أنّ "المسؤولين في فريق عملي قد تولّوا مراجعة كلّ الدوائر المعنيّة ومن ضمنها ​قوى الأمن الداخلي​، حيث توقّفت الأعمال موقتا بانتظار جلاء الأمر"، مشيرةً إلى "أنّني تواصلت مع كلّ الوزراء المعنيّين ومن ضمنهم وزير الزراعة ​حسن اللقيس​، وما زلت أتابع الاتصالات الّتي لن تتوقّف حتّى إيقاف العمل كليًّا، انطلاقًا من المخالفات القانونيّة السالفة الذكر".