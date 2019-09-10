شدد رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على تمسك لبنان بالقرار الدولي رقم 1701.
وخلال استقباله مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى دايفيد شنكر، شدد على أن التطورات الاخيرة في الجنوب والاعتداءات الاسرائيلية تظهر مدى الحاجة الى بذل كل المساعي الممكنة للحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد.
كما شدد ميقاتي على "اهمية العلاقات اللبنانية -الاميركية في المجالات كافة"، منوها بـ"الدعم الاميركي للجيش والمؤسسات الامنية اللبنانية، بما يساعدها على حفظ الامن والاستقرار".
ونوه "بتجديد الولايات المتحدة استعدادها للمساهمة في ترسيم الحدود البرية والبحرية"، مشددا "على ان هذه الخطوة هي نقطة التقاء جميع اللبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر ميقاتي أكد لشنكر تمسك لبنان بالقرار الدولي رقم 1701 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.