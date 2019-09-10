ميقاتي أكد لشنكر تمسك لبنان بالقرار الدولي رقم 1701

شدد رئيس الحكومة السابق ​نجيب ميقاتي​ على تمسك لبنان بالقرار الدولي رقم 1701.

وخلال استقباله مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى دايفيد شنكر، شدد على أن التطورات الاخيرة في الجنوب والاعتداءات الاسرائيلية تظهر مدى الحاجة الى بذل كل المساعي الممكنة للحفاظ على الاستقرار ومنع التصعيد.

كما شدد ميقاتي على "اهمية العلاقات اللبنانية -الاميركية في المجالات كافة"، منوها بـ"الدعم الاميركي للجيش والمؤسسات الامنية اللبنانية، بما يساعدها على حفظ الامن والاستقرار".

ونوه "بتجديد الولايات المتحدة استعدادها للمساهمة في ترسيم الحدود البرية والبحرية"، مشددا "على ان هذه الخطوة هي نقطة التقاء جميع اللبنانيين".