طلب رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ من الأمين العام للهيئة العليا للاغاثة ​اللواء محمد خير​ اجراء الاتصالات اللازمة مع السلطات النيجيرية والقنصلية اللبنانية هناك، لتسهيل إعادة جثمان المواطن اللبناني بسام الخضري الذي قضى نتيجة عملية سطو مسلح على منزله بمدينة لاغوس ب​نيجيريا​ الى لبنان بأسرع وقت ممكن وتسليمها الى ذويه ليدفن في بيروت.

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كانت هذه تفاصيل خبر مقتل لبناني بعملية سطو بنيجيريا والحريري يطلب من خير العمل لإعادة جثمانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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