جعجع وضع كلام السيد نصرالله عن إيران برسم الرئيس عون

توجّه رئيس "حزب القوات اللبنانية" سمير جعجع، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، قائلًا: "برسم رئيس الجمهورية، مع كامل الاحترام، بعضًا ممّا قاله الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في كلمته اليوم:
- "نحن هنا من لبنان نقول للعالم كلّه إنّ إمامنا وقائدنا وسيّدنا وعزيزنا وحسيننا في هذا الزمان، هو سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الحسيني الخامنئي دام ظلّه، وانّ الجمهورية الإسلامية في إيران هي قلب المحور وهي مركزه الأساسي وهي داعمه الأقوى وهي عنوانه وعنفوانه وقوته وحقيقته وجوهره".
- "نرفض أيّ مشروع حرب على الجمهورية الإسلامية في إيران، لأنّ هذه الحرب ستشعل المنطقة وتدمّر دولًا وشعوبًا، ولأنّها ستكون حربًا على كلّ محور المقاومة وتهدف إلى إسقاط آخر الآمال المعقودة لاستعادة فلسطين والمقدسات".
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