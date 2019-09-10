أعلنت وزارة الدفاع التركية أنّ "المحادثات الجارية مع الوفد العسكري الأميركي الزائر لأنقرة، بخصوص إنشاء المنطقة الآمنة في سوريا، ستُستكمل الأربعاء، في مركز العمليات المشتركة بقضاء أقجة قلعة في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد".
وأوضحت في بيان، أنّ "محادثات اليوم التي حضرها من الجانب الأميركي نائب قائد القوات الأميركية في أوروبا ستيفن تويتي ونائب قائد القوات المركزية الأمريكية توماس بيرغسون، قد انتهت".
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع التركية: المحادثات مع الوفد الأميركي حول المنطقة الآمنة ستستكمل الأربعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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