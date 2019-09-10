وزارة الدفاع التركية: المحادثات مع الوفد الأميركي حول المنطقة الآمنة ستستكمل الأربعاء

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ أنّ "المحادثات الجارية مع الوفد العسكري الأميركي الزائر ل​أنقرة​، بخصوص إنشاء المنطقة الآمنة في ​سوريا​، ستُستكمل الأربعاء، في مركز العمليات المشتركة بقضاء أقجة قلعة في ولاية شانلي أورفة جنوبي البلاد".

وأوضحت في بيان، أنّ "محادثات اليوم التي حضرها من الجانب الأميركي نائب قائد ​القوات الأميركية​ في ​أوروبا​ ستيفن تويتي ونائب قائد القوات المركزية الأمريكية توماس بيرغسون، قد انتهت".