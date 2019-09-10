استدعت وزارة الخارجية الأردنية، ​السفير الإسرائيلي​ لدى عمّان، للمطالبة بالإفراج الفوري عن مواطنَين اعتقلتهما ​السلطات الإسرائيلية​بعد عبورهما جسر الملك حسين.

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كانت هذه تفاصيل خبر خارجية الأردن استدعت سفير إسرائيل بعمان للمطالبة بإطلاق سراح أردنيين اعتقلتهما تل أبيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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