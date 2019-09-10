رئيس وزراء السودان يتوجه إلى جنوب السودان الخميس في أول زيارة خارجية له

يزور رئيس وزراء السودان الجديد عبدالله حمدوك، الّذي يقود الحكومة السودانية المؤلّفة من 18 وزيرًا، عاصمة جنوب السودان جوبا الخميس، في أوّل زيارة خارجيّة رسميّة له منذ تولّيه منصبه بعد إطاحة الرئيس السابق عمر البشير، على أنّ يعود يوم الجمعة، ويرافقه وزراء الخارجية والداخلية والطاقة والتعدين ووزير الصناعة والتجارة.
وكان قد انفصل جنوب السودان عن السودان في عام 2011، لكنّ الدولة الناشئة سرعان ما شهدت حربًا أهليّة مدمّرة أدّت الى نزوح عشرات الآلاف إلى السودان.
ولم يتوصّل البلدان بعد إلى حلّ بشأن بعض النزاعات الحدودية ومسائل تجاريّة عالقة، بعد أن ذهب الجزء الأكبر من عائدات النفط السودانية إلى جنوب السودان.
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