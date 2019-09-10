الحدث: ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع بعد انهيار جزء من ممشى بكربلاء إلى 31 قتيلا

أفادت قناة "الحدث" بـ"ارتفاع حصيلة التدافع بعد انهيار جزء من ممشى في ​كربلاء​ ب​العراق​ إلى 31 قتيلًا و69 جريحًا".

وكانت قد أعلنت ​وزارة الصحة العراقية​ "سقوط 16 قتيلًا على الأقل وعشرات الجرحى في انهيار جزء من الممشى خلال ذكرى عاشوراء".