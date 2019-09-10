الحدث: ارتفاع حصيلة ضحايا التدافع بعد انهيار جزء من ممشى بكربلاء إلى 31 قتيلا

أفادت قناة "الحدث" بـ"ارتفاع حصيلة التدافع بعد انهيار جزء من ممشى في كربلاء بالعراق إلى 31 قتيلًا و69 جريحًا".
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة العراقية "سقوط 16 قتيلًا على الأقل وعشرات الجرحى في انهيار جزء من الممشى خلال ذكرى عاشوراء".
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