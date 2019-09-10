أظهر آخر استطلاع أجرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية وشبكة "إيه بي سي" أن هامش شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدى الأميركيين في سن التصويت بلغ 38 مقابل 44% في حزيران، ورغم أن 56% من الأميركيين اعتبروا ان وضع الاقتصاد "ممتاز" أو "جيد" فان هذا الرقم يشهد تراجعا كبيرا مقارنة بما كان عليه قبل سنة (65%).
من جانب آخر، اعتبر 6 أميركيين من أصل 10 أنه "من المرجح جدا" او "المرجح" حصول انكماش السنة المقبلة.
اما رأي الأميركيين بالطريقة التي يدير فيها ترامب المفاوضات التجارية مع الصين فجاء قاسيا أيضا، اذ قال 35% فقط من الذين استطلعت آراؤهم إنهم يوافقون على أدائه فيما قال 56% إنهم يعارضونه.
أما الرقم المثير للقلق أيضا بالنسبة للرئيس الأميركي هو ان 43% من الاشخاص الذين شملهم الاستطلاع يعتبرون ان سياساته التجارية والاقتصادية زادت من فرص حصول انكماش السنة المقبلة (مقابل 16% يعتقدون على العكس انها أبعدت شبح الانكماش).
وعبر ستة أميركيين من أصل عشرة من جانب آخر عن قلقهم من ان تؤدي الحرب التجارية مع بكين الى زيادة أسعار منتجات الاستهلاك لعائلاتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر استطلاع رأي لواشنطن بوست: تراجع شعبية ترامب بسبب مخاوف بشأن الاقتصاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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