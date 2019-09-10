انتحار ضابط شرطة هولندي بعد قتله طفليه

ذكرت الشرطة الهولندية إن ضابط شرطة هولندي أطلق النار على طفليه الصغيرين وقتل نفسه في منزل بمدينة دوردريخت، مساء الاثنين.
وقالت المتحدثة باسم الشرطة ميريام سلوت إن الشرطي المتهم يبلغ من العمر 34 عامًا، وكان أطلق النار على زوجته البالغة من العمر 28 عامًا وأصابها بجروح خطيرة، وقتل طفليه اللذين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عامًا، وفقا لـ"إندبندنت".
وتوجهت فرق الاستجابة لحالات الطوارئ إلى مكان الحادث في المنزل الواقع بمدينة دوردريخت بالقرب من ميناء روتردام، وكانت فرق الطب الشرعي حاضرة أيضًا بمكان الحادث.
وتعليقا على الحادث، قال رئيس بلدية دوردريخت فوتر كولف على موقع "تويتر" إنه يخطط لزيارة موقع "حادث إطلاق النار الخطير للغاية".
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