ردا على قرار ترامب بوقف المفاوضات طالبان تتوعد بـ"مواصلة القتال"

دبي - بواسطة محمد فارس بعد إعلان الرئيس الأمريكي "موت" المحادثات مع حركة طالبان، حذرت الحركة واشنطن من "الندم" وتوعدها بمواصلة القتال. وأنهى ترامب خطة بالغة السرية تقضي بإجراء مباحثات مباشرة مع قيادي الحركة في منتجع كامب ديفيد. © picture-alliance/Getty Images/T. Watkins Provided by Deutsche Welle

توعدت حركة طالبان الثلاثاء (10 سبتمبر/ أيلول 2019)، بمواصلة القتال ضد القوات الأميركية في أفغانستان غداة إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن المحادثات مع المتمردين باتت بحكم "الميتة". وشددت طالبان على أن الولايات المتحدة سوف "تندم" لتخليها عن المفاوضات.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة فرانس برس "كان لدينا طريقان لإنهاء احتلال أفغانستان، الأول الجهاد والقتال، والثاني المحادثات والمفاوضات". وأضاف "إن أراد ترامب وقف المحادثات، سنسلك الطريق الأول وسيندمون قريبا".

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وجاء بيان طالبان بعد ساعات على إعلان ترامب أمام الصحافيين تخلي الولايات المتحدة عن المفاوضات بعد قرابة عام من المحادثات الهادفة لتمهيد الطريق أمام انسحاب أميركي من أفغانستان بعد 18 عاما من الحرب.

وقال ترامب في البيت الأبيض "انها بحكم الميتة. في ما يخصني هي بحكم الميتة". وجاء هذا الإعلان بعد إلغاء ترامب خطة بالغة السرية تقضي بنقل قادة طالبان جوا الى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مباشرة معهم في منتجع كامب ديفيد الرئاسي قرب واشنطن.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، رويترز)