42 ألف طالب يستعدون لبدء الدراسة في بورسعيد.. الأربعاء



محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال دكتور نبوي باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إن مدارس المحافظة جاهزة لبدء العام الدراسين واستقبال تلاميذ مراحل التعليم المبكر والصفوف الأولى.

وأشار "باهي"، إلى أن هناك 20 ألف و714 طفل مقيد بمرحلة رياض الأطفال، و21 ألف و933 طالب مقيد بالصفين الأول والثاني الابتدائي، بإجمالي 42 ألف و647 طالب.

وأكد وكيل وزارة التعليم على أن التطوير الجاري فى منظومة التعليم المبكر والصفوف الأولى، يعد واحدا من الاستثمارات الذكية، التي تنتهجها الأمم لخلق جيل واعي.

