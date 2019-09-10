محافظ القليوبية يبحث مشكلة مصرف البلبيسي بالخانكة

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة مشكلة مصرف البلبيسي، لمواجهة ارتفاع منسوب المياه، وتضرر الأهالي نتيجة انسداد تغطية الكيلو (60) على مصرف بلبيس بطول 500 مترًا بناحية القلج، ووجود أتربة وقمامة، ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه في بالوعات الصرف الصحي وتضرر الأهالي.

حضر الاجتماع إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، والعميد خالد كشك رئيس مدينة الخانكة، وكلًا من مديري الري والطب البيطري والبيئة والجهاز التنفيذي للمياه والصرف الصحي، وإدارات النظافة والشئون القانونية والمكتب الفني.

ووجه محافظ القليوبية بإزالة القمامة الموجودة على حافتي المصرف، ومخاطبة وزير الموارد المائية والري بفتح 2 بوابة من السحارات الجديدة لنقل مياه مصرف بلبيس لاستيعاب الكميات المتزايدة بالمصرف وتهالك السحارة القديمة، وعدم قدرتها على استيعاب صرف محطات المعالجة بالجبل الأصفر وسرياقوس.