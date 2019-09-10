غلق 10 محال تجارية لعدم سداد المستحقات المالية بالسويس (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

نفذ حي عتاقة في السويس، اليوم الثلاثاء، بالتنسيق مع شرطة المرافق حملة لرفع الإشغالات، والتعديات الموجودة بالتجمعات السكنية وعلى الطرق الفرعية.

واستهدفت الحملة التي قادها وليد شوقي رئيس الحي، رفع أكشاك مخالفة، وجراجات تتسبب في إشغالات بجوار العمارات السكنية، وإقامة حدائق ملحقة بالدور الأرضي بالمخالفة للقانون.

كما نفذت الحملة، قرارات غلق وتشميع 10 محال تجارية مملوكة للمحافظة، تأخر المستأجرين عن سداد الإيجارات خلال الشهور الماضية.

وقال مصدر مسئول بالمحافظة، إن الحي حدد مهلة لأصاحب الأنشطة التجارية لسداد المستحقات المتأخرة عليهم، وفي حالة عدم الامتثال سيجري فسخ التعاقد وفقا للقانون، وطرح المحل للإيجار بالمزايدة العلنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن السداد.