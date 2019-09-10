محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد
عقدت مديرية إدارة أبوزنيمة التعليمية، بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا موسعا برئاسة عيد عودة مدير الإدارة، وحضور مدراء المدارس ورؤساء الأقسام ورئيس قسم المتابعة بالإدارة، ومسئول أمن الإدارة، والموجهين، للوقوف على آخر التجهيزات الخاصة لاستقبال طلاب المدارس غدًا الأربعاء.
وأكد مدير الإدارة على ضرورة تسليم الكتب للتلاميذ، مع عمل محضر فحص لكل كتاب من قبل المعلم، والتأكيد على استلام المناهج وتدوينها بدفاتر التحضير، والعمل خلال الفترة المسائية من اليوم للانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، وتطهير خزانات المياه وتنظيفها، والتأكد من أمن وسلامة البوابات وطفايات الحريق.
وطالب عيد عودة، بتثبيت الجداول والقوائم بالفصول والمعامل، والانتهاء من محاضر توزيع العمل والتوقيع عليها بالعلم من قبل المعلم، مع سرعة الانتهاء من سجلات٣١ مصرفات، و٤١ مستجدين و٥ سلوك، وغيرها من السجلات المدرسية الخاصة بشئون الطلاب والعاملين، وتسجيل العهد الواردة من الهلال الأحمر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. إدارة أبوزنيمة التعليمية تستعد للعام الدراسي الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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