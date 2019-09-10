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مشاورات روسية صينية حول الرقابة على التسلح والبرنامج النووي الإيراني

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 بحث نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ونظيره الصيني فو تسونج، اليوم الثلاثاء قضايا الرقابة على التسلح وعدم الانتشار، مع التركيز على الوضع حول برنامج إيران النووي.

 

وذكر بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم، أن الجانبين تبادلا الآراء حول عدد من القضايا الملحة في مجال الحد من التسلح وعدم الانتشار، مع التركيز بشكل

خاص على الوضع حول البرنامج النووي الإيراني.


وأضاف البيان أنه تم التأكيد على درجة التقارب العالية في مواقف البلدين، حيث أعرب الطرفان الروسي والصيني عن الاهتمام المشترك بمواصلة الحوار البناء بين البلدين.


وكانت إيران قد أعلنت - في وقت سابق - عن ثالث

إجراءاتها لخفض التزاماتها في إطار الاتفاق النووي، رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي قبل أكثر من عام.. وقررت (طهران) اعتبارا من 6 سبتمبر الجاري، عدم الالتزام بقيود الاتفاق المتعلقة بالبحث والتطوير في مجال التكنولوجيا النووية.
كما تنتقد إيران الدول الأوروبية الموقعة على خطة العمل المشتركة (الاتفاق النووي) لعدم اتخاذها إجراءات للحفاظ على المصالح الإيرانية، في ظل العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الإدارة الأمريكية ضد طهران.
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