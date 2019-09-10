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مقتل 24 مسلحًا من طالبان في اشتباكات مع القوات الأفغانية

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قتل أربع وعشرين مسلحاW من "طالبان " في اشتباكات مع القوات الأفغانية لدى محاولتها استعادة السيطرة على منطقة "يانجي كالا" الواقعة في إقليم "تخار" شمالي البلاد ، من قبضة " طالبان "، حسبما أعلن مسئول محلي أفغاني اليوم الثلاثاء.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن

المتحدث باسم حاكم الإقليم محمد جواد هجري ، قوله ، إن "طالبان " شنت هجوما على المنطقة قبل يومين، مشيرا إلى أن القوات الأفغانية حاولت استعادة السيطرة على المنطقة من "طالبان " مما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الجانبين.
وأشار المتحدث إلى أن من بين قتلى طالبان أحد قيادي الحركة ويدعى ملا إمام الدين، مضيفا أن القوات الأفغانية تراجعت من المنطقة لتجنب سقوط ضحايا من المدنيين ، وأن "طالبان " لم تتمكن بعد من الوصول إلى مركز المنطقة.
وأوضح هجري أنه تم إرسال تعزيزات أمنية من مركز الإقليم لتقديم الدعم للقوات المحلية.
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