محمد بن سلمان يبحث مع وزير الشئون الخارجية الموريتاني العلاقات الثنائية

بحث ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء مع وزير الشئون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. الشئون الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أنه جرى -خلال اللقاء الذي عقد في جدة- استعراض المستجدات الإقليمية.

ونقل وزير الشئون الخارجية الموريتاني تحيات وتقدير الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس موريتانيا لولي العهد السعودي.

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