أسعار ومزايا هواتف آيفون 11

قبيل ساعات من إعلان شركة آبل عن سلسلة هواتفها الجديدة "آيفون 11" في مؤتمرها السنوي الليلة في التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، كشفت مواقع متخصصة عن أهم المزايا المرتقبة والأسعار المتوقعة لهذه الهواتف.

تشمل سلسلة منتجات آبل الجديدة هواتف iPhone 11 وiPhone 11R وiPhone 11

Max إضافة إلى Apple Watch 5.

ومن المنتظر أن تكون مشاهدة عرض آبل في مؤتمرها السنوي أسهل بكثير من أي وقت سابق، حيث سيتم بث فعاليات المؤتمر على موقع يوتيوب للمرة الأولى.

وذكر موقع "gsmarena" أن النماذج الثلاثة التي ستصدرها آبل سوف تستخدم شاشات OLED - 5.8و6.5 وكاميرا بجودة صور 12 ميجابكسل. وستكون هواتف آبل بثلاث كاميرات في الخلف.

وسيكون iPhone 11 خليفة XR مع شاشة LCD مقاس 6.1 بوصة وكاميراتين فقط. ومن المحتمل أن تكون هذه الكاميرات من هواتف XS الحالية أو على الأقل شيئا مشابها جدا، بمعنى الكاميرا العادية والتيلي