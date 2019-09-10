الصين تحتج على لقاء وزير خارجية ألمانيا مع انفصالي من هونج كونج

أعلنت الصين، اليوم الثلاثاء تقديم احتجاج رسمي إلى ألمانيا، بشأن لقاء وزير الخارجية الألماني في العاصمة (برلين) مع أحد مؤيدي الأنشطة الانفصالية بمنطقة (هونج كونج) الإدارية الخاصة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج - في تصريح اليوم تعليقاً على اللقاء الذي جاء بالتزامن مع ختام زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى الصين - إن بكين أعربت عن استيائها الشديد، ومعارضتها لسماح الجانب الألماني لانفصاليين من هونج كونج ضالعين في أنشطة

انفصالية مناهضة للصين، بدخول أراضيها ولقاء مسؤولين ألمان.وأضافت يينج بالقول " أؤكد مرة أخرى أن شؤون (هونج كونج) من الشؤون الداخلية للصين، ولا يحق لأية حكومة أو منظمة أو فرد أجنبي التدخل فيها..إن أي كلمات أو أفعال أو مؤامرات لمحاولة تقسيم البلاد محكوم عليها بالفشل، كما أنه من الخطأ للغاية أن تحاول وسائل إعلامية أو سياسيين ألمان استخدام الانفصاليين السياسيين المناهضين للصين للترويج لبرامج سياسية وعدم احترام سيادة الصين والتدخل في الشؤون الداخلية لها".وأشارت يينج إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قدمت خلال زيارتها للصين قبل أيام دعماً واضحا لمبدأ (دولة واحدة ونظامان)..والسؤال الذي نطرحه هنا، لماذا سمح الجانب الألماني لـ هوانج تشي فنج بالذهاب إلى ألمانيا ولقاء وزير الخارجية هناك؟".وحثت يينج الجانب الألماني على الوفاء بوعوده، وتجنب إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية المتطرفة في (هونج كونج).. مطالبة وزير الخارجية الألماني الالتزام بالقواعد الأساسية للقانون الدولي والعلاقات الدولية، والقيام بأشياء تسهم في تنمية العلاقات الصينية الألمانية، بدلاً من الإضرار بهذه العلاقات.