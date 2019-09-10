واشنطن أبلغت بغداد أن طائرات إسرائيلية استهدفت مواقع الحشد

قال عضو بالبرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، إن الجانب الأمريكي أبلغ العراق بأن طائرات مسيرة إسرائيلية أغارت على مواقع للحشد الشعبي.
وذكر عبد الخالق العزاوي، عضو لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقي، إن "قسما من اللجان المكلفة من جانب الحكومة بالتحقيق فيالانفجارات بمواقع الحشد قد أنهت أعمالها، ولا زالت اللجان الأخرى مستمرة بالتحقيقات".
وكشف العزاوي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "نتائج اللجان التي أنهت أعمالها طابقت ما أعلن سابقا: [أن ما حدث هو]قصف من الجو من خلال طيران معادي".
كما ذكر أن "الجانب الأميركي أبلغ العراق أن استهداف مواقع الحشد في المرتين الأولى والثانية كان من خلال طائرات إسرائيلية مسيرة".
وتابع: "نحمل الجانب الأمريكي المسؤولية. فهم يملكون القواعد في العراق وهم المسؤولون عن حماية ومراقبة الأجواء العراقية، ولولا موافقتهم لما قامت إسرائيل بضرب هذه المواقع".
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