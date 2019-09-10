خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من سمو أمير دولة الكويت

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر السلام في جدة، رسالة من أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح.

ونقل الشيخ الصباح لخادم الحرمين الشريفين، تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله الملك تحياته لسموه، متمنياً له دوام الصحة والعافية.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، الأستاذ عادل الجبير، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين، الأستاذ تميم السالم.

كما حضره من الجانب الكويتي، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ الدكتور أحمد الناصر المحمد الصباح، و سفير دولة الكويت لدى المملكة ، الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.