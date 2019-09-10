هونج كونج تعلن إجراءات جديدة لمواجهة الاحتجاجات

أعلنت شرطة هونج كونج، اليوم الثلاثاء، عن إجراءات جديدة لمواجهة الاحتجاجات في المدينة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي.

وقالت الشرطة إن رجالها سيحملون هراوات خارج أوقات العمل الرسمية، كما سيتم تدشين خط ساخن على تطبيق "واتس أب" للدردشة من أجل السماح للسكان بالإبلاغ عن الحوادث العنيفة غير الطارئة.

وقال مسؤول الشرطة، جون تسي، في مؤتمر صحفي إنه سيتم تسليح رجال الشرطة خارج الخدمة بهراوات من أجل الاستجابة السريعة في حال حدوث أعمال عنيفة في المدينة، التي تشهد للأسبوع الـ14 مظاهرات مناهضة للحكومة.

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وأضاف أن شرطة هونج كونج" تحترم حرية الرأي لدى المواطنين" وحقهم في التعبير عن آرائهم، ولكننا نطالب جميع أفراد المجتمع بتبني سبل سلمية وعقلانية للتعبير من أجل سلامة المواطنين.

يشار إلى أن مطالب المتظاهرين زادت خلال الأسابيع الأخيرة لتشمل إجراء تحقيق مستقل بشأن استخدام رجال الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين المحتجين على مشروع قانون تسليم الجناة المطلوبين، الذي تم سحبه رسمياً.