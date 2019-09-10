أعلنت منظمتان غير حكوميتين، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الإغاثة "أوشن فايكينج" نقلت إلى متنها 34 مهاجراً تقطعت بهم السبل وسط موجة من الطقس السيئ على متن قارب شراعي في البحر المتوسط.
وأكدت منظمة "إس أو إس ميديتراني"، على موقع "تويتر"، أن المهاجرين تم إنقاذهم "بعدما أصبح الوضع على قاربهم خارجاً عن السيطرة"، موضحة أن من بين الذين تم إنقاذهم سيدة حامل وطفل يبلغ من العمر عاماً واحداً.
ويعني هذا أن السفينة "أوشن فايكينج" تحمل على متنها حالياً أكثر من 80 مهاجراً، بعدما كانت قامت، الأحد الماضي، بإنقاذ 50 مهاجراً، بينهم 12 قاصراً وسيدة حبلى، في عرض البحر.
وتبحث السفينة حالياً عن ميناء لإنزال المهاجرين. وحتى الآن ترفض مالطا وإيطاليا السماح لها بالدخول.
في غضون ذلك، تواصل سفينة الإنقاذ "آلان كوردي" التابعة لمنظمة "سي.آي" الألمانية للإغاثة البحث عن ملاذ آمن. ولا تزال السفينة تحمل خمسة أشخاص على متنها، بعدما استقبلت مالطا قسماً من بين 13 مهاجراً كان تم إنقاذهم.
اقرأ أيضاً... إيطاليا ترفض استقبال سفينة إنقاذ ألمانية على متنها 100 مهاجر
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ 34 مهاجراً تقطعت بهم السبل في البحر المتوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.