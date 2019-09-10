إنقاذ 34 مهاجراً تقطعت بهم السبل في البحر المتوسط

أعلنت منظمتان غير حكوميتين، اليوم الثلاثاء، أن سفينة الإغاثة "أوشن فايكينج" نقلت إلى متنها 34 مهاجراً تقطعت بهم السبل وسط موجة من الطقس السيئ على متن قارب شراعي في البحر المتوسط.

وأكدت منظمة "إس أو إس ميديتراني"، على موقع "تويتر"، أن المهاجرين تم إنقاذهم "بعدما أصبح الوضع على قاربهم خارجاً عن السيطرة"، موضحة أن من بين الذين تم إنقاذهم سيدة حامل وطفل يبلغ من العمر عاماً واحداً.

ويعني هذا أن السفينة "أوشن فايكينج" تحمل على متنها حالياً أكثر من 80 مهاجراً، بعدما كانت قامت، الأحد الماضي، بإنقاذ 50 مهاجراً، بينهم 12 قاصراً وسيدة حبلى، في عرض البحر.

وتبحث السفينة حالياً عن ميناء لإنزال المهاجرين. وحتى الآن ترفض مالطا وإيطاليا السماح لها بالدخول.

في غضون ذلك، تواصل سفينة الإنقاذ "آلان كوردي" التابعة لمنظمة "سي.آي" الألمانية للإغاثة البحث عن ملاذ آمن. ولا تزال السفينة تحمل خمسة أشخاص على متنها، بعدما استقبلت مالطا قسماً من بين 13 مهاجراً كان تم إنقاذهم.

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