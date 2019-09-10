مشعل السلمي: البرلمان العربي يعد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي

أعلن معالي رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي أن البرلمان العربي يعمل حالياً على إعداد استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع دول الجوار الجغرافي.
وأكد معالي رئيس البرلمان العربي أن الظروف الدقيقة التي يشهدها العالم العربي تستوجب وحدة الموقف العربي والتصدي بحزم للاعتداءات الآثمة والتدخلات الخارجية في الشؤون العربية.
جاء ذلك في تصريح له بالقاهرة لمشاركته في أعمال الدورة 152 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المنعقد، اليوم الثلاثاء.
وقال إنه في إطار إعداد استراتيجية التعامل مع دول الجوار الجغرافي عقد البرلمان ندوة موسعة بالجامعة العربية شارك فيها السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة وعدد من المسؤولين والخبراء العرب.
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وجدد السلمي دعم البرلمان العربي لنصرة القضية الفلسطينية مؤكداً أن شعار دورة انعقاد البرلمان العربي ووثائقه هى "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".
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