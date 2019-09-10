ضربات جوية تستهدف منطقة وقف إطلاق النار غرب سوريا

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومتحدث باسم فصائل المعارضة، اليوم الثلاثاء، إن ضربات جوية أصابت جزءاً من شمال غرب سوريا للمرة الأولى منذ الإعلان عن وقف لإطلاق النار في المنطقة قبل عشرة أيام.
وكانت القوات الحكومية السورية اتفقت من جانب واحد على هدنة يوم 31 أغسطس في إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة حيث جرى الاتفاق عن طريق الوساطة لإقامة "منطقة لخفض التصعيد" قبل عامين.
وذكر المرصد، ومقره بريطانيا، أن طائرات نفذت غارتين على منطقة جبل الأكراد الاستراتيجية قرب ساحل اللاذقية بغرب سوريا.
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