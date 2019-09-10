كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليونان: تركيا تستمر في استفزاز قبرص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح رئيس الوزراء اليوناني إن تركيا "تواصل استفزازها" تجاه الدولة القبرصية المقسمة عرقيًا وأن أنقرة أصبحت معزولة دوليًا.

جاءت تصريحات كيرياكوس ميتسوتاكيس اليوم الثلاثاء خلال اجتماع مع الرئيس القبرصي الزائر نيكوس أناستاسيادس.

وتأتي زيارة أناستاسيادس بعد يوم من الجهود المبذولة لاستئناف المفاوضات لإعادة توحيد الجزيرة، حيث قال وزير الخارجية التركي مفلوت كافوس أوغلو إن القبارصة اليونانيين يجب أن يتفقوا على حصول القبارصة الأتراك على المساواة في اتخاذ القرارات في حكم البلاد قبل استئناف المحادثات.

و اوضح أيضًا إن التنقيب عن الغاز الطبيعي في المياه التي تتمتع فيها الحكومة القبرصية المعترف بها دوليًا بالحقوق الحصرية سيستمر طالما رفض القبارصة اليونانيون اقتراحًا لإجراء بحث مشترك عن المحروقات مع القبارصة الأتراك الانفصاليين.

وفي وقت سابق، اشار رئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس الي ان أنشطة تركيا في شرق البحر المتوسط هي مؤشر على ضعفها وعزلتها.

و تابع قائلا "ان التحالفات التي بنتها اليونان وقبرص أدت إلى مأزق استراتيجي بالنسبة لأنقرة" مضيفا ان "تركيا ليس لديها تحالفات قوية، وإنها ترى أنها لا تستطيع أن تدعي أن خلافاتها مع قبرص هي قضية ثنائية، كما هو الحال مع اليونان".

وتمارس قبرص واليونان ضغوطًا على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراء ضد تركيا بشأن عمليات التنقيب عن الغاز غرب الجزيرة، كما قالت أنقرة إنها سترسل سفينة ثانية إلى المنطقة.

