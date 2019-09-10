كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة الأردنية عن زيادة رواتب المعلمين: حسب مستوى الأداء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الأردنية، أنها لن تتراجع عن ربط الزيادة في دخل المعلمين بمستوى أدائهم، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم.

وفي تسريبات إعلامية لمقابلة مع التلفزيون الأردني، من المقرر أن تعرض اليوم الثلاثاء، أقر الرزاز بأن مستوى معيشة المعلمين يتطلب التحسين، مشيرا إلى أن الحكومة اتفقت مع مجلس النقابة السابق، على علاوة تصل إلى 250% وليس 50% فقط كما يطالبون، ولكن شريطة ربطها بمستوى الأداء.

وتساءل رئيس الوزراء: إذا أرادت كل جهة أن تأخد حقها بهذه الطريقة إلى أين سنصل بالبلد؟

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تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يتواصل فيه إضراب المعلمين بالأردن، الذي بدأ الأحد الماضي.

وعقد مساء الاثنين، حوار جديد بين نائب نقيب المعلمين ووزير التربية والتعليم برعاية رئيس لجنة التربية النيابية إبراهيم البدور، انتهى دون اتفاق.