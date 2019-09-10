كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكرملين": تم إقالة الجاسوس الأمريكي منذ عدة سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قلل الكرملين، اليوم الثلاثاء، من تقارير وسائل الإعلام الأمريكية عن جاسوس وكالة المخابرات المركزية داخل الإدارة الرئاسية الروسية، واصفا إياهم بـ "قصص مجلات الإثارة"، لكنه قال، إنه مسؤولاً ذو مستوى منخفض، والذي أشارت وسائل إعلام روسية إليه هو عميل عمل هناك قبل إقالته، كما أورت وكالة "رويترز".

وأكد مصدر مطلع على مراقبة الولايات المتحدة للأنشطة الروسية لـ "رويترز" أن عميل وكالة المخابرات المركزية كان موجود داخل الحكومة الروسية، وأن العميل قد تم سحبه ونقله إلى الولايات المتحدة.

وأشار المصدر، إلى أن المسؤولين الأمريكيين كانوا قلقين للغاية من أن مسؤولي الكرملين قد أعلنوا ما زعموه بأنه اسم الشخص.

وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية اليومية، اليوم الثلاثاء، أن المسؤول ربما كان رجلاً يدعى أوليغ سمولينكوف، الذي ذُكر أنه اختفى مع زوجته وأطفاله الثلاثة أثناء قضاء عطلة في الجبل الأسود في العام 2017، ويُقال إنه يعيش الآن في الولايات المتحدة.

ونشرت "كوميرسانت" صورة لمنزل في فرجينيا قالت، إن رجل يدعى "سمولينكوف" أشتراه في العام 2018.

وردًا على سؤال حول هذا الموضوع، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن "سمولينكوف" كان يعمل بالفعل في الإدارة الرئاسية الروسية ولكن تم فصله في 2016/2017.

قصص مجلات الإثارة

وقال"بيسكوف"، إنه صحيح أن "سمولينكوف" كان يعمل في الإدارة الرئاسية، لكن تم فصله منذ عدة سنوات. وأن وظيفته لم تكن على مستوى مسؤول كبير.

وأضاف "بيسكوف"، أن "سمولينكوف" لم يكن لديه إمكانية الوصول المباشر إلى الرئيس فلاديمير بوتين، رافضًا الضحك لتأكيد ما إذا كان عميلًا أمريكيًا أم لا.

وأوضح: "لا يمكنني أن أؤكد ذلك ... لا أعرف ما إذا كان عميلًا. لا يمكنني إلا أن أؤكد أنه كان هناك مثل هذا الشخص في الإدارة الرئاسية، الذي أُقيل في وقت لاحق".

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كما قال "بيسكوف": "كل هذا تكهنات وسائل الإعلام الأمريكية حول من الذي تم إخراجه على وجه السرعة، ومن الذي أنقذ من ومن من،.. وما إلى ذلك - وهذا هو أكثر من نوع من حكايات مجلات الإثارة، وقراءة الجريمة، لذلك دعونا نترك الأمر لهم".

وقال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، بشكل منفصل اليوم الثلاثاء، إنه لم يسمع قط عن "سمولينكوف".

وقال "لافروف": "لم أر هذا الرجل قط، ولم أقابله قط، ولم أشاهد حياته المهنية أو حركاته".

وذكرت شبكة CNN يوم الاثنين أن قرار الولايات المتحدة بإخراج عميلها قد حدث بعد وقت قصير من اجتماع مايو 2017 في المكتب البيضاوي الذي ناقش فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معلومات استخبارية سرية للغاية مع "لافروف".

وأضاف "لافروف"، اليوم الثلاثاء، أنه لم يكشف أي شخص عن أي أسرار له في الاجتماع مع "ترامب".

وأصر مصدر حكومي أمريكي، أيضًا، على أن "ترامب" لم يكشف عن الأسرار، مثل وجود العميل أو هويته، في أي اجتماع مع المسؤولين الروس.

سحب العميل

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم أمس الاثنين، أنه تم تجنيد مصدر من وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) يُزعم أن جهاز المخابرات الأمريكية قد انتزعه من روسيا عام 2017،

وأضافت الصحيفة في تقرير لها، أنه تم تجنيد الرجل بينما كان لا يزال "مسؤولاً متوسط ​​المستوى"، وبعد فترة وجيزة من التوظيف، بدأ الرجل يتقدم "سريعًا" في الرتب حتى وصل إلى "موقع مؤثر" مع "الوصول إلى أعلى مستوى في الكرملين".

ومع ذلك، ظهر المصدر في دائرة الضوء، بعد أن بدأت وسائل الإعلام الرئيسية في الولايات المتحدة تتعمق في تدخل روسيا المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2016. رغبة "الأوساخ" على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بدأت وسائل الإعلام "في الاطلاع على تفاصيل حول مصادر الكرملين التابعة لوكالة المخابرات المركزية."

كانت صحيفة "واشنطن بوست"، هي التي أبلغت في العام 2017 أن استنتاجات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية كانت تستند إلى "تحديد مصادر داخل الحكومة الروسية"، بينما نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" لاحقًا تفاصيل عن المصدر.